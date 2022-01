Turn-Ass Csollany an Corona gestorben













Link kopiert

Budapest Szilvester Csollany ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der 51-jährige Ungar wurde 2000 Olympiasieger an den Ringen. Im November erkrankte er und Anfang Dezember verschlechterte sich sein Zustand dermaßen, dass er auf der Intensivstation an eine künstliche Lunge angeschlosse