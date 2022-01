Link kopiert

New York Gegen Basketball-Export Luka Brajkovic und seine Davidson Wildcats scheint aktuell in der US-amerikanischen College-Basketball-Liga NCAA kein Kraut gewachsen. Der 22-jährige Feldkircher und die Wildkatzen feierten mit 69:66 bei Fordham im Rose Hill Gym in der New Yorker Bronx den 15. Sieg i