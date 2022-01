Link kopiert

Dornbirn Drei Spiele in fünf Tagen warten auf die Dornbirn Bulldogs von Freitag bis Dientag in der bet-at-home Ice Liga. Das Team von Kai Suikkanen hat am Freitag gegen die Black Wings Linz und am Sonntag gegen die Graz99ers Heimrecht, ehe dann am Dienstag Innsbruck in die Messeeishalle kommt. Für d