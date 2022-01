Lukas Mathies (30) Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Der Raceboarder aus St. Gallenkirch hat sich nach seinem coronabedingten Kaltstart im Jänner aufgrund seiner Leistungen eine zweite Olympiachance verdient. 2014 war der Montafoner in Sotschi – Plätze fünf (PLS) bzw. sechs (PGS) – am Start, die Bewerbe in Peking könnten für ihn zugleich Krönung und Ende einer erfolgreichen Karriere bedeuten.