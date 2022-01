Link kopiert

Bratislava Bereits nach dem ersten Auftritt bei der EURO 2022 stehen Österreichs Handballer in der Mission Einzug in die Hauptrunde mit dem Rücken zur Wand. Die Equipe von Teamchef Ales Pajovic unterliegt im Auftaktspiel der Gruppe D in Bratislava gegen Polen mit 31:36 (14:17). Damit hat die zweite