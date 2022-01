Link kopiert

Kitzbühel Mit einem klaren 8:3-Erfolg erledigte der EC Bregenzerwald in Kitzbühel die erste Aufgabe im Play-off-Halbfinale um den österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League. Die Mannschaft von Markus Juurikkala kann damit bereits vor dem Rückspiel am Samstag (18.30 Uhr) in der Messeeish