„Unten stimmt schon alles“

Link kopiert

München Paul Wanner ist gerade mal 16 Jahre alt, das aber auch erst seit dem 23. Dezember. Trotzdem hatte Julian Nagelsmann am Freitag keine Bedenken, den Teenager eine Viertelstunde vor Schluss noch reinzuwerfen in das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:2). Acht junge Feldspieler standen dem Trainer des FC Bayern als Helfer in der Not zur Verfügung, alle ohne Einsatzminute in der Bundesliga. Nagelsmann entschied sich für den Jüngsten. Und für den ab Montag 18 Jahre alten Luca Copado.

„Die zwei Jungen haben es gut gemacht“, sagte Nagelsmann nach dem Spiel, in dem Wanner mit 16 Jahren und 15 Tagen zum zweitjüngsten Bundesliga-Spieler der Geschichte wurde. Zugegeben, der Münchner Trainer hätte gerne darauf verzichtet, die Grünschnäbel zu bringen, noch dazu bei einem Rückstand, aber die Corona-Not ist nun mal groß bei den Münchnern. Über Wanner, geboren in Amtzell, nördlich von Lindau, seit Juli 2020 bei den Bayern, geriet Nagelsmann dann auch ins Schwärmen. Mit Einschränkungen allerdings. Wanner sei ein „unfassbares“ Talent: „Linker Fuß sehr schnell, sehr ballsicher, mutig, also ein herausragender Spieler.“ Aber? „Paul muss klar bleiben im Kopf, dann stehen ihm Tür und Tor offen. Wenn er nicht klar bleibt im Kopf, geht es auch schnell wieder zu. Oben wird es entschieden, wo es hingeht. Unten kann er alles.“

Waner und Arijon Ibrahimovic wurden unter der Woche in höchster Not aus dem Trainingslager der Münchner U-17 in Spanien abberufen. Dass Wanner einer werden kann, wissen sie auch beim DFB, dort spielt er in der U-17-Auswahl.

Die Bayern haben ihn in der Hinrunde der laufenden Saison schon hochgezogen in die U19, am kommenden Wochenende beim 1. FC Köln dürfte er aber erst mal wieder im Profi-Kader stehen. Bleibt die Frage, ob der junge Kerl, der 2018 vom FV Ravensburg in den Münchner Nachwuchs gewechselt ist, die frische Höhenluft verträgt. Dafür wird sicherlich auch sein Vater, der Ex-Austria-Lustenau- und Hard-Spieler Klaus Wanner sorgen.

Adi Hütter bleibt realistisch

„Wir wissen auch, dass der FC Bayern nicht in Bestbesetzung angetreten ist“, das gelte auch für das Personal, „das sie nachlegen konnten“, sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter (51) relativierend zum ersten Sieg seiner Mannschaft nach vier Niederlagen und einem Remis. Es war sein vierter Sieg als Trainer gegen den FC Bayern. Und es war ja nicht zu leugnen: Den Münchnern fehlten 13 Profis, allein neun wegen Corona.