Wien Die Vienna Capitals haben in der bet-at-home-Liga mit einem 1:0-Erfolg über die Moser Graz­99ers ihre Heimstärke untermauert und im 15. Spiel auf heimischem Eis ihren elften Sieg gefeiert. Das Siegtor erzielte James Sheppard bereits in der 6. Minute. Goalie Bernhard Startbaum zeigte sein fünftes Shutout. Die Partien KAC gegen den HCB Südtirol sowie Villacher SV gegen Orli Znojmo mussten wegen medizinischer Vorsichtsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Der HC Pustertal und Goalie Thomas Sholl haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus geeinigt. Hinter Sebastian Dahm vom KAC ist der amerikanisch-dänische Doppelstaatsbürger der „Dauerbrenner“ unter den Ice-Goalies: 33 Spiele absolvierte er für die Brunecker, stand insgesamt 1991 Minuten und 32 Sekunden auf dem Eis. Hervorragende 92,1 Prozent an gehaltenen Schüssen weist seine Statistik aus. Vor seinem Engagement in Bruneck absolvierte der 27-Jährige schon eine halbe Saison in der Slowakei beim HC Detva.