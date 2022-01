Link kopiert

Dornbirn Mit vier Siegen in Serie reist die Bemer VEU Feldkirch heute (18.30 Uhr) zum Derby in der Alps Hockey League gegen den EC Bregenzerwald an. Der Team von Markus Juurikkala, aktuell auf Rang fünf, braucht gegen Dylan Stanley und Co. Punkte, um unter den Top sechs der Tabelle zu bleiben. „Die VEU hat derzeit einen Lauf, aber auch wir gehen mit einem Sieg in das Derby“, sagt Juurikkala. „Die Fans haben uns beim letzten Mal gefehlt, mit ihnen im Rücken ist alles möglich.“ Feldkirch feierte mit dem 4:1 bei den Juniors in Salzburg den vierten Erfolg en suite gegen Kontrahenten aus den Top Ten und hantelte sich auf Rang 14 vor. Alex Caffi präsentierte sich wieder in überragender Form, wehrte 60 Torschüsse ab. Aber auch die Offensive zeigt sich wieder spielfreudiger, in Salzburg zeichnete die Statistik 34 Tormöglichkeiten auf.

Acht Ausfälle

Der ECB kehrte mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Fassa nach einem Monat Pause in den Spielbetrieb zurück, es folgte ein 4:1-Auswärtssieg in Ritten. Im Derby wird Felix Vonbun ebenso fehlen wie Julian Zwerger, Felix Zipperle, Simon Wolf, Jonas Kutzer, Leon Rüdisser, Moritz Matzka und Felix Beck.

Es könnte wieder knapp werden im Derby. Die letzten beiden direkten Duelle endeten mit 3:2-Overtimesiegen für das Heimteam. Insgesamt führt Feldkirch im direkten Vergleich gegen den ECB klar mit 14:5. Abgesagt wurde das Spiel des EHC Lustenau in Fassa. VN-KO