Link kopiert

Der FC Barcelona will laut Gazzetta dello Sport noch im Jänner Stürmer Alvaro Morata holen. Morata ist bis zum Saisonende von Atlético Madrid an Juventus Turin verliehen, die Bianconeri wollen aber die Kaufoption in Höhe von kolportierten 35 Millionen Euro nicht ziehen. Als Wunsch-Ersatz für Morata