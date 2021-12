Link kopiert

Red Deer Mit den Lehren aus dem vergangenen Jahr soll es für Österreichs U20-Eishockeynationalteam im fünften Anlauf endlich was zu feiern geben. Die rot-weiß-roten Junioren kämpfen bei der am gestrigen Sonntag begonnenen U-20-A-WM in Edmonton und Red Deer um den ersten Sieg überhaupt. Wie im Vorjah