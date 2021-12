Link kopiert

Lingenau, Langenegg „Ich wollte unbedingt in der höchsten Amateurklasse zwischen den Pfosten stehen. Die Eliteliga ist aus meiner Sicht eine sehr starke Spielklasse. Und so freut es mich riesig, wieder für meinen Stammklub Lingenau spielen zu können. Ich fühle mich topfit und will noch einige Saison