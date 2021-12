Link kopiert

Das österreichische Trainerduell in der deutschen Bundesliga ging an Oliver Glasner. Mit Frankfurt feierte er einen 3:2-Sieg in Mönchengladbach. Damit setzte es für Adi Hütter (Bild) und sein Team die vierte Niederlage in Folge – mit mindestens drei Gegentoren. Damit wird sich der Druck auf den 51-j