Mit Platz sieben in der Qualifikation für das heutige Weltcupspringen der Frauen in Ramsau am Dachstein war Eva Pinkelnig (Bild) die zweitbeste ÖSV-Dame. Überragende Springerin war einmal mehr ihre Teamkollegin und Weltcup-Führende Sara Maria Kramer. gepa