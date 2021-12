Link kopiert

Zhangjiakou Über China zurück in die Weltcupmannschaft – so lautete das Ziel für Vorarlbergs Skispringer Ulrich Wohlgenannt vor der Abreise. Nach zwei Continental-Cup-Springen auf der Olympiaschanze steht fest: Der Bakken liegt dem 27-Jährigen, was der Dornbirner bei den beiden Bewerben mit Platz zw