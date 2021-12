Link kopiert

Beaver Creek Matthias Mayer ist in der Abfahrtssaison weiterhin stark unterwegs. Nach dem Sieg im ersten Saisonrennen in Lake Louise musste sich der Kärntner am Samstag in Beaver Creek nur dem überragenden Norweger Aleksander Aamodt Kilde um 0,66 Sek. geschlagen geben. Dritter wurde Kugelverteidiger