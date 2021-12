Link kopiert

LAke Louise In Lake Louise beginnt für die österreichischen Speed-Spezialistinnen die neuerliche Jagd nach den zuletzt für sie raren Weltcup-Podestplätzen. Wie in der Vorwoche bei den Männern macht in den kanadischen Rockys das Wetter mit viel Neuschnee und Wind einige Probleme, das Abschlusstrainin