Grünes Licht für Rennen in St. Moritz













St. Moritz Die Weltcup-Rennen der Damen am 11. und 12. Dezember in St. Moritz können wie geplant stattfinden. Die Behörden des Kantons Graubünden gewährten eine Ausnahmebewilligung für die Einreise in die Schweiz. Mit dieser dürfen die für die Rennen vor Ort zwingend erforderlichen Personen ohne die