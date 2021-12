Link kopiert

Dubai Vierte Partie, viertes Remis: Schachweltmeister Magnus Carlsen hat bei der WM in Dubai den erhofften Sieg an seinem 31. Geburtstag verpasst. Der Norweger trennte sich in Dubai von seinem russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi erneut remis. Damit steht das auf 14 Partien angesetzte WM-D