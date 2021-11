Link kopiert

Lustenau Der Dritte fordert den Ersten. Zum Spitzenduell in der Alps Hockey League lädt heute (19.30 Uhr) der EHC Lustenau den HDD Jesenice in die Rheinhalle. „Der Titel wird wohl über Jesenice führen“, glaubt EHC-Kapitän Max Wilfan. „Sie haben sich für diese Saison an allen Positionen verstärkten.