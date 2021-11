Link kopiert

Ekrt übernimmt

Zell am See Der EK Zell am See stellte Trainer Jaka Avgustincic aufgrund der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse frei. Ex-Bundesligaspieler Martin Ekrt (50), zwischen 2016 und 2018 bereits in der AHL tätig, übernimmt bei den Eisbären.

Ärger in Bozen

Bozen Ärger beim HCB Südtirol. Wegen Cor