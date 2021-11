Link kopiert

Dornbirn Der Dornbirner Negativrekord von 13 Pleiten in Folge rückt immer näher. Bei der zehnten Niederlage, dem 2:6 gegen den VSV, agierten ersatzgeschwächte Bulldogs vor allem im Mitteldrittel völlig desolat. „Villach konnte in unserem Drittel machen, was es wollte. Das darf nicht passieren“, mein