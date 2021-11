Link kopiert

Schwarzach Guter Start von Victoria Olivier in die neue Skisaison. Die 17-Jährige vom WSV Au, die in der vergangenen Saison erstmals Europacupluft schnupperte, fuhr beim FIS-Slalom am Pass Thurn auf den sechsten Platz. Olivier war dabei Jahrgangsschnellste und drittbeste ÖSV-Läuferin und verlor auf