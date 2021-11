KAC schied nach einem 1:8 in Leksand aus













Link kopiert

Leksand Der KAC ist in der Champions Hockey League (CHL) trotz eines 4:0-Polsters aus dem Heimspiel im Achtelfinale ausgeschieden. Österreichs Eishockey-Rekordmeister unterlag beim schwedischen Spitzenclub Leksands IF im Rückspiel 1:8 (0:3, 0:2, 1:3), womit der eigentliche Favorit in der Gesamtrechn