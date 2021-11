In Feldkirch grüßt weiter das Murmeltier













Link kopiert

Feldkirch Niederlage Nummer 15 in der laufenden Saison in der Alps Hockey League für die VEU Feldkirch. Das Team von Michel Lampert findet sich weiter in einer Schleife frei nach der Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ gefangen. Wieder einmal sprach die Torschussstatistik mit 53 zu 33 deu