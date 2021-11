Link kopiert

Feldkirch Sieben Niederlagen in Serie, fünf davon mit einem oder zwei Toren Unterschied. Dem gegenüber stehen sechs Siege in Serie. Das ist die Ausgangslage vor dem Duell heute (19.30 Uhr) zwischen der VEU Feldkirch, dem 16. der Tabelle, und dem HC Gröden (Rang 9) in der Alps Hockey League. Mit eine