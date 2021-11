Link kopiert

Klagenfurt Zwei Tore, eben so viele Vorlagen. Johannes Bischofberger stand dem 4:0-Erfolg von Meister KAC im Achtelfinale der Champions Hockey League in Klagenfurt gegen den schwedischen Vertreter Leksands IF Pate, drückte dem Spektakel eindrucksvoll den Stempel auf. Der gebürtige Dornbirner hatte b