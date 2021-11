Link kopiert

Klagenfurt Es war eines jener Spiele, in denen man Punkten nachtrauert. Der Dornbirner EC agierte gegen den KAC in Klagenfurt mehr als nur auf Augenhöhe, am Ende stand aber nur ein Zähler. „Wir haben uns richtig gesteigert gegenüber den letzten Spielen“, meinte Simeon Schwinger, in Minute 58 Torschü