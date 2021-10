„Hab mir das Tor sicher 20 Mal angesehen“

Link kopiert

Altach Für Noah Bischof schloss sich mit dem Siegestor am Sonntag gegen den LASK ein Kreis. In der ersten Bundesliga-Runde feierte der 18-Jährige sein Debüt für den Cashpoint SCR Altach gegen die Linzer. Bis dahin war dies der schönste Moment in seiner noch jungen Fußballer-Karriere gewesen – nun wu