RW Rankweil will weiter im Rennen um Aufstieg mitmischen













Link kopiert

Rankweil Mit dem vierten Heimsieg am Sonntag um 16 Uhr auf der Rankweiler Gastra würde RW Rankweil weiter im Aufstiegsrennen für das Meister Play-off in der Regionalliga West bleiben. Gegen das Schlusslicht Austria Lustenau Amateure sind die Schützlinge von Trainer Stipo Palinic (60) als Vierter in