Link kopiert

Dornbirn Fünf Spiele, vier davon auf eigenem Eis, warten auf die Bulldogs in den nächsten acht Tagen. Los geht es heute Abend mit dem Heimspiel gegen Znojmo (19.15 Uhr), am Sonntag kommt Laibach in die Messeeishalle (17.30 Uhr). Vielleicht ist dann auch schon wieder Jesse Saarinen mit dabei. Vor ein