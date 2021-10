Link kopiert

Altach In Wien, im Spiel bei der Vienna (Sonntag, 10.30 Uhr) will das Team von Trainer Iskender Iscakar den ersten Auswärtssieg einfahren. „Wir sind vorbereitet“, so der Coach, der einen zweikampfstarken und spielerisch starken Gegner erwartet. Dennoch soll gegen den Aufsteiger ein Erfolg her, um si