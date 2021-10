Link kopiert

Sölden Am Rettenbach-Gletscher oberhalb von Sölden werden bei den ÖSV-Mannschaften heute die letzten Tickets für den Weltcup­auftakt am 23./24. Oktober vergeben. Insgesamt neun Startplätze stehen dem Österreichischen Skiverband bei den Frauen, zehn auf der Männerseite zur Verfügung. Bei den Damen is