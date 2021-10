Link kopiert

Aufgebot

Wien Drei Vorarlberger stehen im Aufgebot der Unter-20-Nationalmannschaft für das WM-Vorbereitungsturnier in Jelgava (Let). In der Verteidigung kämpfen Mark Mussbacher und David Reinbacher um ein Ticket, im Sturm Marlon Tschofen.

Torjäger

New York Zwei Tore von Alexander Owetschkin beim 5:1-He