Link kopiert

Vilnus Die Schweiz rückte in Gruppe C Europameister Italien auf die Pelle. Die Eidgenossen gewannen in Vilnius gegen Litauen mit 4:0 (3:0) und haben nach sechs Spielen ebenso wie die Azzurri 14 Punkte auf dem Konto. Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach (31./44.), der Wolfsburger Renato Steffen