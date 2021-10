Link kopiert

Schwarzach Mit 3:1 führte der EHC Lustenau in der 54. Minute im Sportpark von Kitzbühel, drei Punkte waren zum Greifen nahe. Aber Unkonzentriertheiten beim Team von Mike Flanagan ermöglichten dem Gastgeber in den letzten drei Minuten zwei Tore zum 3:3-Ausgleich. In der Verlängerung sicherte Brian Co