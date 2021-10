Link kopiert

Hockenheim Aus am Samstag, Sieg am Sonntag. Lucas Auer hatte beim DTM-Rennwochenende auf dem Hockenheimring Grund zum Jubel. Der 27-jährige Tiroler gewann im Mercedes das zweite Rennen in 57:33,498 Minuten vor dem nun wieder alleinigen Gesamtleader Liam Lawson aus Neuseeland (Ferrari/+6,388 Sek.) un