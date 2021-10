Wild-Kapitän Spurgeon kümmert sich um Rossi

Link kopiert

St. Paul Marco Rossi blieb der Flug nach Denver zum Testspiel in der Nacht auf heute gegen die Colorado Avalanche doch erspart. Der 20-jährige Stürmer der Minnesota Wild absolviert in St. Paul mit einer Gruppe um Star Kirill Kaprisov weitere Trainingseinheiten. Nach dem Spiel in der Nacht auf heute (Retourspiel um 2 Uhr in der Nacht auf Dienstag) wird von Wild-Trainer Dean Evason eine weitere Kaderreduktion erwartet. Minnesotas Kapitän Jared Spurgeon kümmerte sich zuletzt persönlich um Rossi: „Ich habe ihn schon durch die Stadt begleitet und ihm gezeigt, wo die meisten der Jungs wohnen“, erzählt Spurgeon. „Einfach, damit er mal ein wenig aus dem Hotel herausgekommen ist.“ VN-KO