Kraftstoff für den SCR Altach

Altach Eine zusätzliche Motivationsspritzte vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Admira Wacker gab es für Zwischenbrugger und Co. bereits am Donnerstag. Der Dornbirner Fahrradhersteller Kraftstoff stattete die Rheindorf-Kicker mit exklusiven Mountainbikes aus, die als Trainings- und Regenerationsgeräte genutzt werden. Mit Helmen, Lichtern und Fahrradständern, die im Trainingscampus aufgestellt werden, lieferte Kraftstoff außerdem das passende Zubehör.

Einberufung

Freudige Nachrichten gab es am Donnerstag außerdem für Csaba Bukta. Der 20-jährige Magyar steht erneut im Aufgebot des Ungarischen U21-Nationalteams. Kommenden Freitag treffen die Ungarn zuhause auf Polen, vier Tage später sind die Altersgenossen von Deutschland, im Rahmen der U21-EM-Qualifikation, in Ungarn zu Gast.

Verlängert

Der SCRA zählt auch zukünftig auf die Power der illwerke vkw. Die Partnerschaft mit dem Vorarlberger Energieversorger wurde vorzeitig verlängert und ausgeweitet.