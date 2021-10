Götze und Co. zu stark für Sturm













Graz Sturm Graz muss auch nach zwei Gruppenspielen in der Europa-League weiter auf den ersten Punktgewinn warten. Die Grazer verloren vor über 15.000 Zuschauern in Graz letztendlich deutlich mit 1:4 (0:1). Die Tore für den niederländischen Vizemeister erzielten Ibrahim Sangare (32.), Eran Zahavi (51.), Philipp Max (74.) und Yorbe Vertessen (78.). Sturm gelang durch Jon Gorenc-Stankovic nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (55.).

Grenzen aufgezeigt

Sturm startete ambitioniert. Mehr als ein Fernschuss von Kapitän Stefan Hierländer schaute vorerst aber nicht heraus (17.). Eindhoven bekam die Partie zusehends unter Kontrolle – und zeigte den im nationalen Geschäft neun Partien ungeschlagenen Grazern phasenweise die Grenzen auf. Nach einem Eckball leitete Marco van Ginkel den Ball per Kopf zu Sangare weiter, der ihn mit dem Außenrist artistisch am herausstürmenden Siebenhandl vorbeibrachte. Nach Seitenwechsel schlug Zahavi zu. Der Israeli, der sich bereits im Nationalteam einen Namen als Österreich-Schreck gemacht hat, traf nach einem Gegenstoß und butterweicher Flanke von Götze. Ein Kopfballtor von Gorenc-Stankovic nach Freistoßflanke von Jantscher hauchte Sturm aber wieder Leben ein. Plötzlich drängte Sturm auf den Ausgleich. Doch für die Vorentscheidung sorgte ein abgefälschter Gewaltschuss von Max, der im linken Eck einschlug. Der ebenfalls eingewechselte Vertessen wurde nach einem Einwurf überhaupt nicht attackiert, nutzte das zum 4:1.

Knappe Niederlage

Österreichs Rekordmeister Rapid Wien musste sich in Gruppe H West Ham United mit 0:2 geschlagen geben. Damien Rice (29.) und Mohamed Said Benrahma (90+4.) trafen für die Hammers.

Der LASK musste im Heimspiel in Klagenfurt gegen Maccabi Tel Aviv erst spät den Ausgleichstreffer durch eden Shamir (88.) hinnehmen. Davor brachte Sascha Horvath (11.) die Linzer in Front. LASK hält nach zwei Spielen bei vier Punkten in der Gruppe A der Conference League.