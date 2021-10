Der Gang nach Jesenice wird für die VEU ein sehr harter

Link kopiert

Feldkirch Bei der VEU hat man in dieser Woche etwas neidisch zum HC Pustertal geschaut. Nicht nur, weil die Südtiroler im Gegensatz zu den Feldkirchern in die Ice Liga Aufnahme fanden. Sondern weil mit Jakob Stukel der ehemalige Feldkirch-Stürmer mit einem schönen Alleingang das Tor der Woche für die Brunecker erzielte. Einen wie Stukel könnte man im VEU-Dress im derzeitigen Geschehen in der Alps Hockey League gut gebrauchen. Lediglich sechs Tore erzielten die Mannen von Michael Lampert in den ersten vier Saisonspielen. Eigentlich beachtlich, dass zwei Punkte auf dem Tabellenkonto stehen. „Wir haben im Training versucht, uns zu verbessern“, legte der VEU-Coach in dieser Woche das Augenmerk nochmals auf Situationen vor dem gegnerischen Gehäuse. „Die Chancen sind da, wir müssen aber vor dem Tor bessere Entscheidungen treffen.“

Beim Doppelwochende in der Fremde, das heute Jesenice und morgen das KAC-Future-Team im Spielplan hat, ist bei der VEU alles an Bord. Auch der von Innsbruck ausgeliehene David Lupinski kann die Reise mitmachen. „Es wird ein harter Gang“, sieht Lampert den Tabellenführer nach fünf Siegen in Serie in einer anderer Kategorie. „Ein Topteam, das mit vier ausgeglichenen Blöcken viel Tempo gehen kann.“ Vor dem Futureteam des KAC ist man nach der 1:4-Heimniederlage vor 14 Tagen ebenfalls gewarnt. Lampert: „Wir werden versuchen zu punkten.“

Doppel in Lustenau

Eine Doppelaufgabe wartet auch auf den EHC Lustenau. Die Mannschaft von Mike Flanagan bekommt am Samstag Zell am See, tags danach die Vienna Silver Capitals vorgesetzt. Gegen Salzburg gab es in der Vorbereitung einen 1:0-Sieg. Erstmals vor eigenen Kulisse ist in der AHL-Punktejagd der EC Bregenzerwald gefordert. Als Gegner kommen am Samstag die Capitals nach Dornbirn. VN-KO