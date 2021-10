Beck glaubt, dass die Bulldogs wieder liefern

Link kopiert

Dornbirn Salzburg (6:5) und KAC (2:1 n. P.) sind mit Erfolg abgehakt, da sollte doch auch die aktuelle Nummer eins der bet-at-home Ice Liga eine machbare Hürde sein. „Wir können jeden Gegner schlagen, wenn wir an unsere bisherigen Leistungen anschließen“, zeigt Colton Beck vor dem Duell seiner Bulldogs heute (19.15 Uhr) im Messeeisstadion gegen Fehervar AV 19 viel Selbstvertrauen. „Wir sind zuletzt als Team aufgetreten. Wenn wieder jeder seinen Beitrag abliefert bin ich für das Fehervar-Spiel optimistisch.“

„Das hat Spaß gemacht“

Becks Penalty-Doppelpack entschied die Partie gegen den KAC: „Das hat Spaß gemacht“, blickt er zurück: „Es gibt Spieler, die betrachten das Penaltyschießen als Druck, ich gehe da mit Freude ran. Und dann hat uns ja auch Torhüter David Madlener geholfen.“ In der Liga werde gutes Eishockey gespielt, sagt der 31-jährige Kanadier. Und sieht die Fans als Unterschied: „Die sind hier viel cooler und lauter als in Nordamerika. Ich genieße das.“

Fehervar ist nach vier Runden das einzige Ice Team ohne Niederlage. Mit den vier Siegen am Stück hat AVS seinen bislang besten Saisonstart eingestellt: 2008/09 eröffneten die Ungarn mit vier Erfolgen en suite. Das Torhüterduo Rasmus Tirronen/Daniel Kornakker musste erst acht Gegentore – und damit die wenigsten aller Goalie-Tandems – hinnehmen. Und im Angriff sind die Magyaren in der Lage, mit drei Sturmlinien Druck auszuüben. Ein Wiedersehen gibt es mit dem letztjährigen DEC-Verteidiger Henrik Nilsson. Trainer Kevin Constantine trainierte acht Saisonen lang Mannschaften in der NHL, war vier Jahre bei Dominic Zwergers Ambri-Piotta tätig: „Ich weiß noch nicht viel von der Liga. Der Fokus liegt auf meiner Mannschaft.“

Erstmals für eine Partie in Dornbirn eingeteilt ist Linesperson Pierre Racicot. Der 54-jährige Kanadier bringt die Erfahrung von über 2100 NHL-Partien mit und wird die Liga-Referees unterstützen. VN-KO