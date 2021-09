Link kopiert

Hohenems Mit 16 Mannschaften in den drei Gruppen West, Süd und Ost startet am kommenden Wochenende die wieder eingeführte dritte österreichische Eishockeyliga. Aus Vorarlberg ist in der Gruppe West der Ö-Liga der HC Hohenems neben vier Tiroler Mannschaften mit von der Partie. Das erste Spiel der Ste