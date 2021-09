Link kopiert

St. Paul Marco Rossi steht im Kader der Minnesota Wild für das Testspiel in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr) in St. Louis gegen die Blues. Der 20-Jährige aus Rankweil empfahl sich nach den ersten beiden Trainingseinheiten des 53-köpfigen NHL-Aufgebots in St. Paul für das Duell gegen den Stanley-Cup-Sie