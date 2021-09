Link kopiert

St. Paul 27 Stürmer, 21 Verteidiger und sechs Torhüter. Ein 54-Mann-Aufgebot, eingeteilt in die Gruppen A, B und C rückte ins Profi-Trainingslager der Minnesota Wild ein. Marco Rossi, der gestern seinen 20. Geburtstag feierte, gehört der Gruppe C an, zusammen mit den beiden anderen deutschsprachigen