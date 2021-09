Link kopiert

Schwarzach Der EHC Lustenau und die RB Juniors kreuzen heute bereits zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison in der Alps Hockey League die Schläger. In Salzburg möchte die Mannschaft von Trainer Mike Flanagan den 4:2-Erfolg vom Dienstag wiederholen, Sieg Nummer drei einfahren. „Unser Coach hat