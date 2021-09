Link kopiert

Lustenau Heute endet für Vorarlbergs Vertreter in der Alps Hockey League die lange und intensive Vorbereitungszeit. Für den EHC Lustenau fällt der erste Puck der neuen Saison um 19.30 Uhr in der Rheinhalle in Lustenau. Gegner ist der HC Gröden, eine durchaus harte Nuss zum Auftakt für die Mannschaf