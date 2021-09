Link kopiert

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Nach dem 30:29-Erfolg gegen den diesmal kampffreien KSV Götzis empfängt Vizemeister KSK Klaus in der Ringer-Bundesliga am Samstag (19.30 Uhr) den AC Hörbranz in der Sporthalle der Mittelschule. Letzterer unterlag in der Startrunde Meister Wals 22:35. VN/Stiplovsek