Lokalsport in Kürze













Catchen und pitchen um die U-10-Krone

HArd Der Ballpark neben der Sporthalle am See in Hard ist Austragungsort der österreichischen U-10-Meisterschaft im Baseball. Die gastgebenden Hard Bulls absolvieren ihre Vorrundenspiele um 13 und 17 Uhr, die Dornbirn Indians Kids sind um 11 und 17 Uhr im Einsatz