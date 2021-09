Link kopiert

Paris Lionel Messi und Neymar werden Paris Saint-Germain nach Aufgaben in Südamerika mit ihren Nationalteams am Wochenende in der Liga gegen Clermont Foot fehlen. Das bestätigte Trainer Mauricio Pochettino. Das Heimdebüt des argentinischen Superstars im Parc des Princes verzögert sich damit weiter.